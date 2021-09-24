Kuzey ile Güney arası geçişlerde “turuncu” seviyeye geçiliyor

Kıbrıs’ın iki kesimi arasındaki geçişlerde 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren “turuncu seviye” uygulanacak. Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden koronavirüs testi istenmeyecek, aşılanmamış kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek.

Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki karşılıklı geçişlerde tam aşılı kişiler, aşı kartlarını göstererek işlem yapabilecek.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü konuyla ilgili açıklamasında, liderler Nikos Anastasiadis ve Ersin Tatar'ın 2 Haziran'da iki tarafın geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlerini uyumlaştırma anlaşmasına göre, Sağlık Teknik Komitesi’nin sürekli olarak epidemiyolojik durumu değerlendirdiğini ve 27 Eylül Pazartesi saat 08.00 itibarıyla tüm geçiş noktalarında Seviye 2 yani turuncu seviyenin uygulanmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Turuncu seviye kurallarına göre, geçişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyeceği belirtilen açıklamaya göre, lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden ve 7 günlük hızlı test veya PCR testinin negatif olması gereken kişiler dışında aşılanmamış kişiler için 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek.

4 HAZİRAN 2021’DE GEÇİŞLER YENİDEN BAŞLAMIŞTI

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Kıbrıs Rum tarafı Şubat 2020’de Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarını koronavirüs önlemleri gerekçesiyle kapatmış, KKTC hükümeti de 11 Nisan 2020’deki toplantısında tüm kara ve hava sınır kapılarının KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar vermişti. 4 Haziran 2021’de ise 9 sınır kapısı, belli kurallar çerçevesinde yeniden geçişlere açılmıştı.

Ancak bu yıl Temmuz ayının ilk günlerinde, hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ve delta varyantının tespit edilmesi, Kuzey ile Güney arasındaki geçişlerde bazı ek tedbirleri de beraberinde getirmiş ve 12 Temmuz’dan itibaren geçişler, Sağlık Teknik Komitesi tarafından seviye 3 yani koyu kırmızı seviyeye çıkarılmıştı.