Kuzey Sahil Yolu'nda tamirat yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kuzey Sahil Yolu’ndaki çökmüş bölümlerin tamir edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Sahil Yolu’nda son zamanlarda meydana gelen çökme ve oturmalar, Karayolları Dairesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde yapılan çalışmalarla tamir edildi.

Çalışmalar çerçevesinde 9 farklı noktada, toplam 1760 m2’lik alan kemirilip asfalt dolgu ve asfalt kaplama yapıldı. Tamirat sırasında 60 ton binder asfalt dolgu ve 200 ton aşınma asfalt kaplama kullanıldı.