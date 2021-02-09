Lapta'da ani ölüm

Lapta’da sakin 69 yaşındaki Hatuk Korkmaz, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında Lapta’da sakin 69 yaşındaki Hatuk Korkmaz isimli kadın, evinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne sevk edildiği bir sırada yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.