Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında Lapta’da sakin 69 yaşındaki Hatuk Korkmaz isimli kadın, evinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne sevk edildiği bir sırada yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Lapta'da ani ölüm
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında Lapta’da sakin 69 yaşındaki Hatuk Korkmaz isimli kadın, evinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne sevk edildiği bir sırada yaşamını yitirdi.
YORUM EKLE