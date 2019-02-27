Lapta'da korkutan yangın! Zipro kabin evi yakıyordu

Lapta’da Mustafa Can Okutan'ın ikametgahında çıkan yangında iki çekyat, mutfak dolapları ve altı metrekarelik çatı yanarak zarar gördü.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17.30 sıralarında zipro kabin sobanın çekyat koltuğa temas etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.