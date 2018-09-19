LEFKE AVUKATLARI DAVALARA GİRMEDİ

Lefke avukatları, Lefke Kaza Mahkemesinin Güzelyurt’a taşınması ve yeni adli yılda davaların Güzelyurt’ta görüşülmesini protesto etmek amacıyla, bir günlüğüne davalara girmediler.

Lefke avukatlarını temsilen, en kıdemli avukatlar olan Avukat Vehit Nekipzade ve Avukat Özgün Öykün, Güzelyurt Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptılar.

Avukat Vehit Nekipzade, Lefke avukatları adına yaptığı açıklamada, Lefke’nin 2016 yılında ilçe olduğunu ancak o dönemin hükümetinin ‘ilçe olmanın gereklerini’ yerine getirmediğini dile getirdi. O dönemde görevde olan UBP hükümetinin, Lefke mahkeme binasının bulunduğu, Kaymakamlık olarak bilinen binanın, Postane hariç tümünün Lefke Kaza Mahkemesine ve Hukuk Dairesine verileceği sözüne rağmen, bu binanın kendilerine verilmediğini söyledi.

Lefke’nin ilçe yapılmasından sonra, Lefke Mahkemesi, 2017 yılı ortalarında, Kaza Mahkemesi’ne dönüştürüldü, ancak Lefke Kaza Mahkemesi binasına verilmesi öngörülen ilave bölümlerin tahsisi, aradan 1 yıl geçmesine rağmen yapılmadı ve mevcut binadaki zeminde çökmeler meydana geldi. Çökmelerin tamir edilmemesi nedeniyle, Lefke Kaza Mahkemesinin yaz aylarında Güzelyurt’a taşınması ve yeni adli yılda Lefke Kaza Mahkemesinde görüşülecek davaların Güzelyurt’ta görüşülmesi, Yüksek Adliye Kurulunun gündeminde olduğunu söyleyen Nekipzade, bu nedenle dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi binası önünde bu protestoyu gerçekleştirdiklerini ve bir günlüğüne davalara girmeme kararı aldıklarını dile getirdi.