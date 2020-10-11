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Lefkoşa'da sonuçlar

Lefkoşa'da sonuçlar
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Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 00:55
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SIRADAKİ HABER
Ülke genelinde alınan oylar
Ülke genelinde alınan oylar
  1. Kıbrıs
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