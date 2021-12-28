Lefkoşa'da uyuşturucu...1 kişi tutuklandı

Demirhan’da geçen cumartesi günü yaşamını yitiren 50 yaşındaki Roman Ksumov’a otopsi yapıldı.

Ksumov’a yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU

Lefkoşa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda R.T.M.’nin (E-28) evinde yapılan aramada yaklaşık 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE İTHAL VE TASARRUFU



Gazimağusa Akyar Kara Giriş kapısında dün KKTC'ye giriş yapan GKRY’de sakin G.G.’nin (E-51) arabasında polis tarafından yapılan aramada, muhtelif markalarda 24 av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı.SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİSınırüstü’nde Ekim-Kasım ayları içinde E.B.K.’nın (K-43) dolandırmak kastı ile çalışma izni işlemleriyle sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını yapacağı vaadiyle yalan beyanda bulunarak, F.B.’den (E-34) 27 bin 175 TL nakit parayı alarak herhangi bir işlem yaptırmayıp söz konusu parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.E.B.K.’nın Lefkoşa’da işlediği benzer suçlardan dolayı poliste tutuklu bulunduğu kaydedildi.KASTİ HASAR VE HIRSIZLIKKumyalı’da dün Taş Ocakları Mevkiinde, M.K.’nin (E-36) tasarrufunda bulunan ağaç kesme motoru ile 11 genç zeytin ağacını kökten kesip hasara uğrattıktan sonra kullanımında bulunan araca yükleyerek çaldığı tespit edildi.M. K. tutuklandı.