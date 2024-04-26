Şampiyon Meleklerimiz için “İsias Ortak Davamız” isimli şarkı hazırlandı, şarkıya birde klip çekildi...

Müzisyen Seren Coşaner İsias Otel davasına destek olmak amacıyla şarkı hazırladığı şarkının sözleri Seren Coşaner ve Sait Coşaner tarafından yazılırken, bestesini de yine Seren Coşaner yaptı...

Şarkının klibi ise BRT işbirliğinde Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi'nde çekildi... Şarkıyı, Erkan Dağlı’nın şefliğindeki Sonare Korosu’yla birlikte Müziyen Seren Coşaner seslendirdi...