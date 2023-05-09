Lefkoşa’da kaza… 3 yaralı

Bu gece 22.10 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mert Yılmaz Denizhan (E-20), yönetimindeki DN 800 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet Trafik Işıklarını geçtikten sonra Ektam Kıbrıs önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinden karşı şeride geçerek o esnada karşı istikametten cadde üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan Eray Demirpençe (E-48) yönetimindeki US 250 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan DN 800 plakalı araç orta refüj üzerinde tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan DN 800 plakalı araç sürücüsü Mert Yılmaz Denizhan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Aksoy (E-23) ve Melek Sude Demirbilek (K-20) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen tedavileri sürüyor.

