Lefkoşa’da trafik kazası

Lefkoşa’da kamyonun kırmızı ışıkta geçerek, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Şeytan hafif yaralandı.
Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, kaza dün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Şeytan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.