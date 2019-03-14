Lefkoşa’nın kanalizasyon altyapısı için önemli bir adım daha atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkentin altyapısı için yatırımları kapsamında 3 bölgeyi kapsayacak kanalizasyon projesini hayata geçirmek için Boru ve Boru Aksamları Alım İhalesi sürecini tamamlayarak sözleşmeyi imzaladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Necat & Zorlu LTD Direktörü Şenol Çoşar’ın imza koyduğu ihale kapsamında Hamitköy 6. Etap, Yenişehir 4. Etap ile Kaymaklı 5. Etap kanalizasyon projeleri için gerekli boru temini sağlanacak.

LTB Başkanı Harmancı: "2019 yılında 4 Milyon TL’lik Kanalizasyon Yatırımı Yapacağız"

LTB Başkanı Harmacı, LTB’nin bu yıl içerisinde Lefkoşa’nın farklı yerlerinde acil ihtiyaçlara yönelik olarak yaklaşık 4 milyon TL’lik kanalizasyon altyapı yatırımı yapacağını belirtti. Bu yılki aşırı yağışlardan dolayı çalışmaların yaz aylarında yoğunlaşacağına vurgu yapan Başkan Harmancı, imzalanan ihalenin ardından ilerleyen süreçte işçilik ve dolgu ihalelerine de çıkılacağını belirtti.