Leymosun Kültür Vakfı'nın 6.Geleneksel Herse Gecesi 3 Eylül'de

Gazimağusa Belediyesi ve Girne Belediyesi katkılarıyla Şht. Hasan Cafer anısına düzenlenecek Leymosun Herse Gecesi, 3 Eylül Salı günü saat 20.00’de Dream Garden Mağusa’da gerçekleşecek.

Leymosun Kültür Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Herse gecesinde katılımcılara ücretsiz herse ikram edilecek. Ayrıca garavulli (Leymosun tatlısı) ve lokma satışı olacak.

Geceye Gazimağusa Halk Dansları Derneği ile Duygu Üstündağ gitarı ve şarkılarıyla katkı koyacak.

Etkinlik için Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa’dan otobüs kalkacak.

Leymosun Kültür Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Güzelyurt’tan otobüse kayıt yaptırmak isteyenlerin 05338664232, Girne ve Lefkoşa’dan katılmak isteyenlerin ise 05338612901 nolu numaralardan kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Otobüslerin etkinlik günü Güzelyurt terminalinden 18.30, Girne terminalinden 18.30 ve Lefkoşa Fuar’dan 19.00’da hareket edeceği kaydedildi.

23 Kasım 1936’te Limasol’da doğan Hasan Cafer, Lefkoşa’da liseyi bitirmesinin ardından, Ankara Üniversitesi’nden Yüksek Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 1959’da yine Limasollu olan Gökçen Gökhas ile evlendi ve 5 çocukları oldu. Hasan Cafer, 22 Temmuz 1974’te, Limasol Stadyumu’nda esir kampındayken marş söylediği için şehit edilmişti.