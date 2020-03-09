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Lokmacı'da üçüncü eylem

Lokmacı'da üçüncü eylem
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Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı kararla 29 Şubat’ta uygulamaya koyduğu 4 sınır kapısını kapatma kararına karşı bugün Lefkoşa’daki Lokmacı sınır kapısında üçüncü kez eylem yapılıyor.

Eylem saati olarak açıklanan 11.30 öncesinde, BM askerleriyle Kıbrıs Türk polisi arasında gerilim yaşanırken, BM askerleri kendi kontrollerindeki ara bölgeye barikat kurarak eylemcilerin geçişini engelledi.

Ellerinde kırmızı karanfillerle bölgeye gelen eylemciler, bir süre BM askerleriyle müzakere etti ve karşı tarafa geçip karanfilleri bırakmak için izin istedi.

“Kıbrıs’ta barış engellenemez” ve “Yaşasın birleşik federal Kıbrıs”  sloganları atan eylemcilerin bekleyişi sürüyor.

Rum Yönetimi 29 Şubat’ta aldığı Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Lefke sınır kapılarını koronavirüs salgını gerekçesiyle kapatmıştı.

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