LTB Çocuk Merkezi’nde jimnastik dersleri başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Çocuk Merkezi’ndeki çocuklara yönelik sağlıklı bir gelişim için jimnastik dersleri başladı.

LTB personeli ve jimnastik eğitmeni Ayçin Çörekçioğlu tarafından Covid-19 tedbirleri alınarak haftada iki kez verilen derslerde merkezden eğitim ve bakım hizmeti alan 3-5 yaş arası ortalama 40 çocuğa sınıf sınıf ayrılarak temel spor egzersizleri yaptırılıyor.Covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilen derslerde öğretici maske takarken çocuklar da belli bir sayıda derslere katılıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi, SORÖV yönetiminde 30’dan fazla sosyal mahrumiyetle mücadele eden çocuğa cüzi ücretler karşılığında hizmet veren kreşin yaşadığı sorunlar karşısında yönetim ve işletme sorumluluğunu 1 Haziran 2019 tarihinde almıştı. 2019 yılında yapılan Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilen 220.000 TL’lik gelir kreşin başka bir binada daha çok çocuğa daha iyi hizmet vermesi için kullanıldı. Toplam 489.000 TL maliyetle LTB’ye ait bir bina kreşe uygun şekilde tadil edilerek eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde seramik, tiyatro ve müzik dersleri ile yaratıcı öğrenme programı da yapılacak

Yeni yerinde LTB Çocuk Merkezi hem bina hem de açık alan aktivite merkezi olarak geniş bir alana sahip olup sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocuklarına haftaiçi hergün hizmet veriyor.Bahçesinde oyun grubunun da yer aldığı merkezde jimnastiğin yanısıra MasterKids Yaratıcı Kaşifler Programı, Leman Özkan eğitmenliğinde seramik dersleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncuları ile tiyatro ve Lefkoşa Belediye Orkestrası sanatçıları ile müzik dersleri de yer alıyor.