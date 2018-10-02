LTB-EMAA KIŞ DÖNEMİ KURSLAR İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

LTB-EMAA KIŞ DÖNEMİ KURSLAR İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliği ile düzenlenen kış dönemi kurslar için başvuru süreci başladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, başvuruların, 12 Ekim’e kadar Lefkoşa Türk Belediyesi Dış İlişkiler bölümüne yapılması gerektiği belirtildi.

Kurslara 13 Ekim’de başlanacağı ve sınırlı sayıda kişinin kabul edileceği ifade edildi.

Çocuklar için düzenlenen kursun ücreti 3 buçuk aylık süre için 400 TL, yetişkinlerin aylık kurs ücreti ise 150 TL olduğu belirtildi.

KURSLAR

Baskı Resim Kursu
Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz , Yaş: 15 ve üzeri 
Kontenjan: 10 Kişi, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi

Desen Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten, Yaş: 15 ve üzeri, Yer: Arabahmet Art Studio

Resim Kursu
Kurs Sorumlusu: Osman Keten, Yer: Arabahmet Art Studio, Yaş: 15 ve üzeri

Resim ve Prensipleri
Kurs Sorumlusu:Toya Akpınar , Yaş: 15 ve üzeri, Yer: Sol Atölye (Baf Sok. Lefkoşa Suriçi), Kontenjan : 10 Kişi

Salı Seramiği
Kurs Sorumlusu: Sinem Ertaner , Yer: Turkuaz Seramik Atölyesi (Arabahmet, Yiğitler Burcu), Kontenjan: 5 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri

İlüstrasyon ve Karakter Tasarımı
Kurs Sorumlusu: Kemal B. Caymaz  , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan: 10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri

Fotoğraf ve Fotografik Photoshop 
Kurs Sorumlusu: Raif Mehmet Kızıl, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan:10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri

Kostüm Tasarımına Yolculuk
Kurs Sorumlusu: Gökçe Şener , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan : 10 Kişi, Yaş: 15 ve üzeri

Çocuk Atölyesi 
Kurs Sorumlusu: Ozan Özgenler 
Cumartesi: 1. Grup 10:00 ile 11:00
                   2. Grup 11:30 ile 12:30
Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi, Kontenjan : 14 Kişi, Yaş: 4-6 ile 7-9 

Ben Frida
Kurs Sorumlusu: Eser Keçeci Malyalı , Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
Kontenjan: 14 Kişi, Yaş: 7-9

Ben Picasso 
Kurs Sorumlusu: Eser Keçeci Malyalı, Yer: EMAA Başkent Sanat Merkezi
Kontenjan : 14 Kişi, Yaş: 10-14 

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