Mağusa İnisiyaitifi'nden "maronit" açıklaması

Mağusa İnisiyaitifi, Kıbrıslı Maronitlerin köylerine bir an önce dönebilmesi için gerekli siyasi iradenin derhal gösterilmesi için çağrı yaptı.

Mertkan Hamit konuyla ilgili Mağusa İnisiyaitifi’ni temsilen yaptığı yazılı açıklamada, bu bağlamda, ilk adım olarak bölgelerin askeri bölge niteliğinin sonlandırılmasını talep etti.



Hamit, “Adanın çok toplumlu yapısının önemli bir elemanı olan Maronit toplumunun uzun yıllar önce koparıldıkları topraklara geri dönüşleri için verdikleri mücadeleyi selamlıyoruz” dedi.



Geçen yıl, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Maronitler konusunda açılım yapılacağı ve Maronitlerin köylerine dönebilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağını duyurduğunu kaydeden Hamit, bu açıklamanın ardından herhangi önemli bir gelişme olmadığını kaydetti.



“Bu konuda Cumhurbaşkanlığı’nın geçen haftalarda yaptığı detaylı açıklamada hükümetin geçen bu süre içinde gerekli adımları atamadığını anlıyoruz” diyen Hamit, şöyle devam etti:



“Gecikme olmaksızın, nüfusu gittikçe yaşlanan ve zamana karşı mücadele veren Kıbrıslı Maronitlerin, köylerine bir an önce dönebilmesi için gerekli siyasi iradeyi derhal göstermesi çağrısını yapıyoruz. Maronitlerin köylerine dönebilmeleri için ilk adım olarak bahsi geçen bölgelerin erişilebilir hale gelmesine yönelik Bakanlar Kurulu’nun köylerin askeri bölge niteliğinin sonlandırılmasına yönelik gerekli kararların alınmasına yönelik talebimizi ortaya koymak isteriz.”



Hamit açıklamasında, Mağusa kentinin en görkemli eserlerinden olan Maronitlerin St.Anne (Aziz Anna) Kilisesi’nin ve Tanners (Tabakhane) Camisi’nin 7 Aralık Cuma günü 14.30’da açılacağını da kaydederek, şöyle devam etti:



“Dünyanın çeşitli bölgelerinde ama yoğunlukla Lübnan’da yaşayan 5 milyonu aşkın Maronit’in dini lideri olan Kardinal Boutros Al-Rahi de bu açılışa katılacak ve kentimizi onurlandıracaktır. Bu iki eserin konservasyonunda katkılarından dolayı UNDP, AB ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin başta Ali Tuncay ve Takis Hadgidemetriou olmak üzere tüm çalışanlarına, teknik ekibe, müteahhit firma ve bilfiil terlerini akıtan tüm emekçilere kentimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.”