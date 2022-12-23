Maliye Bakanı Şan, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ dolayısıyla muharip derneklere ziyaretlerini sürdürüyor.

Maliye Bakanı Şan bu çerçevede TMT Mücahitler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın, Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Şan, TMT Mücahit ve Mücahidelerinin var oluş mücadelesinin unutulmayacağının altını çizerek, TMT ruhunun yaşatılacağını kaydetti.

Muharip ve malul gaziler derneklerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Şan, “Atalarımızın vermiş olduğu mücadelenin farkındayız. Sizlerden aldığımız kutsal değerleri daha ileriye götürmek en büyük vazifemiz olduğunun da bilincindeyiz. Bu bağlamda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile çıktığımız iki devletlilik politikasını dünyaya tanıtmak ve Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak en büyük görevimizdir. Gazilerimiz müsterih olsun, şehitlerimiz rahat uyusun. Emanetleri emin ellerde yücelmeye devam edecektir” dedi.

Şan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı, var oluş mücadelesi ve KKTC için atılan en önemli adımların başında geldiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü;

“1974 Barış Harekâtı’na kadar yaşanan süreçte Kıbrıs Türk halkı olarak insanlık dışı muamelelere maruz kalmış ancak büyük bir direniş göstererek canları pahasına özgürlüğüne sahip çıkan atalarımız, adeta yerin altından bir tohum gibi çıkarak TMT’yi kurmuştur. TMT, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, var oluş mücadelemiz ve devletimiz için atılan en önemli adımların başında gelir.

11 yıllık esaret sonucunda direndik, yokluk, yoksulluk çektik ancak yürüttüğümüz mücadele neticesinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmayı başardık. Şimdi artık büyük bedeller ödeyerek kurulan devletimizi ilelebet yaşatmak ve çağa uygun bir şekilde daha ileriye taşımak için mücadelemizi sürdürmek hepimizin asli görevi olmalıdır.

Davayı daha güçlü bir yere getirmek istiyorsak, güçlü bir ekonomik yapı kurmak zorundayız. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de güçlü desteği ile başta Başbakanımız Ünal Üstel olmak üzere, Maliye Bakanlığı olarak bunun çalışmalarını yürütmekteyiz. İnşallah çok kısa sürede meyvelerini alacağız.

Bu vesileyle, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, milli mücadele tarihimize emek veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum.”

BORA

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın anlamlı bir günde ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Ziyarette ayrıca, ülke gündemi, derneğin çalışmaları, talep ve beklentiler ile ilgili de genel değerlendirmelerde bulunuldu.