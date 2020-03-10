Malya Şehitleri anıldı

Malya Şehitleri, Aydınköy’de Malya Şehitleri Anıtı’nda düzenlene törenle anıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

CANER: “1964’TE 8 ŞEHİT VERDİK, 10 KİŞİ DE YARALANDI”

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı köy sakinlerinden Altan Caner yaptı.

Caner, 1964'te Malya köyünde yaşanan çatışmalar ve direniş hakkında bilgiler verdi. Malya köyünün yaşanan olaylarda 8 şehit 10 yaralı verdiğini hatırlatan Caner, 10 Mart’ların bir daha yaşanmaması için dersler çıkarılması ve yeni nesle aktarılması gerektiğini söyledi.

Caner, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken 56 yıldan beri acısını yaşayan ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

ŞİİRLER OKUNDU

Törende, eski Mücahitlerden Ahmet Cet “Bayrak” isimli şiiri, Aydınköy İlkokulu öğrencileri Göksu Darıcı ve Azra Bağan “Şehitlerimize” şiirini okudu.

Aydınköy’deki liseli öğrencilerin İstiklâl Marşı kıtalarının tümünü okumasıyla tören sona erdi.

Törene, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’nun yanı sıra, bölge Milletvekilleri Menteş Gündüz ve Armağan Candan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, GKK adına 2. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aygün Osmanlı, KTBK adına Piyade Yarbay Tarık Filizcan, diğer sivil ve askeri zevat, şehit aileleri, kurum, kuruluş dernek ve okul temsilcileri katıldı.