Marketten hırsızlık yaptı tutuklandı

Gazimağusa'da İlarma isimli süpermarketten 1,5 kg kıymayı, 2 paket kuzu döşü, 4 paket tavuğu çalan R.K. (E-30) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, hırsızlık 16 Mayıs günü yapılmıştı.
İSKELE’DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Öte yandan, 6 yaşındaki, Gleb Fedorov isimli çocuk, dün İskele’de bir sitenin çocuk havuzunda babası gözetiminde yüzdüğü sırada su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.
Fedorov, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.
CAFE SUMİ’DE BULAŞIK MAKİNESİ ATEŞ ALDI
Dün saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Kermiya’da faaliyet gösteren Cafe Sumi isimli restoranın ikinci katında faal durumdaki sanayi tipi bulaşık makinesinin muhtemelen kısa devre yapması sonucu bir yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bulaşık makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi, çıkan dumandan dolayı bina zarar gördü.