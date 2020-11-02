Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19’da maske takmanın önemine dikkat çekerek, “maske takıyor olmak bir nevi aşılanma yöntemi olabilir” dedi.

Hızal paylaşımında şunlara yer verdi:

“29 Ekim’de New England Journal of Medicine degisinde Covid-19 ve maske konusunda ilginç bir makale yayınlandı.

Kısaca özetleyeyim.

Bilindiği gibi CDC 3 Nisan’da Covid-19 önlemi olarak maske takılmasını önerdi.

Temmuz’da % 40 olan asemptomatik olan hasta oranının Ekim’de %80’lere çıkması araştırmacıların dikkatini çekti.

Benzer şekilde pandeminin ilk aylarında Argantina Cruise gemisinde görülen salgında tüm yolcuların maske taktığı ve asemptomatik vakaların %81 olduğu biliniyordu.

Hipoteze göre maske takmak virüs bulaşmasını tam olarak önlemiyor ama alınan virüs miktarını önemli oranda azaltıyor ve insanların hasta olmasını önlüyor.

Öte yandan alınan virüs bağışıklık sistemini harekete geçirip Covid-19’a karşı bağışıklık yanıtı oluşturuyor.

Yani maske takıyor olmak bir nevi aşılanma yöntemi olabilir.

Ancak bu bağışıklık tepkisinin ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar sürdüğü bilinmiyor.

Araştırmalar devam edecek.

Maske takmaya devam.

Elimizde bulunan en güçlü koruyucu.”