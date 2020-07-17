Mavi Salon’a, Zalihe Çavuşoğlu’nun adı verildi

Cumhuriyet Meclisi’nde çeşitli toplantı ve komitelere ev sahipliği yapan Mavi Salon’a, Divan Başkanlığı kararıyla, 2016’da hayatını kaybeden Meclis çalışanlarından Zalihe Çavuşoğlu’nun adı verildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, bu amaçla yapılan etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Divan Üyeleri Salahi Şahiner ve Mesut Genç ile Zalihe Çavuşoğlu’nun ailesi ve Meclis personeli katıldı.

Merhum Zalihe Çavuşoğlu’nun eşi Ali Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada toplantı salonuna eşinin adının verilmesi konusunda katkı koyan herkese aile adına teşekkür etti.

Çavuşoğlu, eşinin toplantı salonu vesilesiyle adının anılmasının acılarını bir nebze olsa hafifletebileceğini söyleyerek, kendilerini çok mutlu ettiklerini belirtti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında Meclis’e uzun yıllar değerli hizmetler vermiş bir çalışma arkadaşlarının anısını yaşatmak amacıyla Başkanlık Divanı’nın bu kararı ürettiğini söyledi.

Bunu onurlu bir görev olarak kabul ettiklerini vurgulayan Uluçay, çalışma dönemi boyunca Çavuşoğlu’nun Meclise önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kendisiyle Meclis çatısı altına çalışma imkanı bulduğunu kaydeden Uluçay, Çavuşoğlu’nun duygu, düşünce ve ilkeleriyle örnek bir personel olduğunu söyledi ve her fırsatta onu andıklarını ifade etti.

Uluçay, şöyle devam etti:

“Merhum Çavuşoğlu, sadece Meclis’imizin değil ülkemizin daha kurumsal bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla vermiş olduğumuz mücadeleye her zaman katkılar koymuştur. Meclis’te birçok toplantıya ev sahipliği yapan bu salon vesilesiyle onun adını ve değerli hatırasını her zaman yaşatacağımıza inanıyorum”

Merhum Zalihe Çavuşoğlu’nun adının verildiği toplantı salonunun her iki girişine de adının ve özgeçmişinin bulunduğu tabelalar asıldı.

ZALİHE ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

7 Kasım 1973 tarihinde Baf kazasının Yakacık (Magunda) köyünde dünyaya gelen Zalihe Çavuşoğlu, ilk ve orta eğitimini Kurtuluş Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2014 yılında YDÜ Edebiyat Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Çavuşoğlu ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde “Yüksek Onur Belgesi” alarak mezun oldu.

13 Haziran 1992 tarihinde Ali Çavuşoğlu ile dünya evine giren Çavuşoğlu’nun Irmak ve Ege isimli 2 çocuğu bulunuyor.

17 Mayıs 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde Parlamenter Hizmetler memuru olarak göreve başlayan Çavuşoğlu, dönemin Meclis Başkanları Dr. Vehbi Zeki Serter, Dr. Fatma Ekenoğlu ve Dr. Hasan Bozer’in görev süreleri boyunca Meclis Başkanı Sekreterliği yaptı.

Geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle 24 Mayıs 2016 tarihinde vefat eden Çavuşoğlu, hayatını kaybettiği döneme kadar Cumhuriyet Meclis’inde I. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler memuru olarak görevini yerine getirdi.

Zalihe Çavuşoğlu’nun organları, kendi isteği ve sözlü vasiyeti üzerine bağışlandı.