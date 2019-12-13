Mec Sen Başkanlığı'na Mahmut Tabur seçildi

Cumhuriyet Meclisinde örgütlü bulunan Meclis Çalışanları Sendikası’nın (Mec Sen) Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı, Başkanlığa oybirliği ile Mahmut Tabur seçildi.

Meclis kütüphanesinde yapılan Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Divan Başkanlığı’nı Sibel Yemenicioğlu’nun yaptığı Genel Kurulda katiplik görevini de Pınar Atakara yerine getirdi.

Ardından Okunan mali rapor üyelerin oylarına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra Başkanlık seçimine gidildi. Seçimde tek aday olan Mahmut Tabur, oybirliği ile Mec Sen Başkanlığına seçildi.

Genel Sekreterlik görevine Zehra Karpazlı’nın seçildiği Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Derya Orkoz, Necat Gökkasap, Cemal Ayrancıoğlu, Hatice Büyükoğlu ve Ali Cingöz.

Yedek üyeler ise Anıl Özatenç ve Ali Ayrancıoğlu oldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 17:14