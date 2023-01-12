Meclis bahçesinde, Atatürk, Dr. Küçük ve Denktaş’ın büstleri törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, soykırımın eşiğinden dönen bir halkın aşama aşama kurduğu KKTC gerçeğini, bütün dünyaya duyurduklarını vurguladı, “Unutulmamalıdır, ödenen bedeller, şehitler, bütün Türklük dünyasının buradaki değerleriyle birleştiğinde burada çok önemli milli bir mesele vardır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi binasının bahçesine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla yapılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstlerinin açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu yanında bakanlar, milletvekilleri, muharip dernekler ve vatandaş da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) öğrencilerinden Mert Kazık “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” isimli şiiri, Emire Arseven ve Tılsım Kabaali “Liderimiz Dr. Fazıl Küçük” isimli şiiri, Batuhan Serbülent Eker ise “Benim İki Bayrağım Var” adlı şiiri okudu. Açılış konuşmalarıyla süren törende, sinevizyon gösteriminin ardından büstlerin açılışı gerçekleştirildi.

-Cumhurbaşkanı Tatar: “Yeni Cumhuriyet Meclis binası, Aralık ayında devreye girecek... Büstler oraya taşınacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, böyle bir açılış töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, açılıştan dolayı Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi tebrik etti, anıtta emeği geçen herkese teşekkürler etti.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin hediyesi olarak yapımına başlanan Cumhuriyet Meclisi binası, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve 400 dönümlük Milli Parkın bu yıl bitmeden, Aralık ayında devreye gireceği bilgisini aldıklarını aktararak, büstlerin de oraya taşınacağını duyurdu.

Atatürk’ün tarih sahnesine çıkması, silah arkadaşlarıyla kahramanlıkları ve Kıbrıs Türk halkının Türkiye’yi yakından izlemesini anlatan ve ardından Kıbrıs’ta Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarının, sahneye çıkması, bilahare Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sahneye çıkmasıyla Kıbrıs Türk halkının mukavemetçi ruhla örgütlenmesine değinen Tatar, tüm yaşanan acılar sonucunda bir devlet ortaya çıktığını kaydetti.

- “Aşama aşama, sabırla, itinayla, hiçbir zaman yılmadan, yıkılmadan…”

Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de bütün dünyanın gözünün içine baka baka “Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınma zamanı gelmiştir” demesine ve ardından Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletler Teşkilatı’na oybirliğiyle gözlemci statüsüyle üye olunmasına işaret ederek, bunların tanınma yolunda çok önemli aşamalar olduğunu belirtti.

“Aşama aşama, sabırla, itinayla, hiçbir zaman yılmadan yıkılmadan, bütün dünyanın bize yapmakta olduğu haksızlıklara karşı, devletimizin temellerini daha da güçlendirmek ve geleceğe umutla bakabilmek için hep birlikte verdiğimiz bu kutsal mücadelenin bir yerlere geldiğini görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz” diyen Tatar, kimsenin bu konuşmaları, bu heyecanı asla küçümsememesi gerektiğini söyledi.

Soykırımın eşiğinden dönen bir halkın aşama aşama kurduğu KKTC gerçeğini bütün dünyaya duyurduklarını vurgulayan Tatar, “Unutulmamalıdır, ödenen bedeller, şehitler, bütün Türklük dünyasının buradaki değerleriyle birleştiğinde burada çok önemli milli bir mesele vardır” dedi.

- “Türkiye ile bulunan kutsal bağlarımızı kopartılmasına yönelik hiçbir oyuna gelmeyeceğiz”

Tatar, Büyükelçi’nin de konuşmasında ifade ettiği üzere ülkede demokrasi olduğunun altını çizerek, bunun en büyük örneğinin Yüce Meclis olduğunu kaydetti.

Egemenlik, devlet ve bağımsızlıktan asla taviz verilmeyeceğine işaret eden Tatar, “Dolayısıyla karşı tarafın zihniyetinde bir ortaklık cumhuriyetinin içerisinde çoğunluğun azınlığı yönettiği ve Avrupa Birliği kurallarıyla Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile bulunan kutsal bağlarımızı kopartılmasına yönelik hiçbir oyuna gelmeyeceğimizi bu önemli günde bir kez daha bütün dünyaya Yüce Meclis’ten duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

-Büyükelçi Feyzioğlu: “Bizim bir andımız var, bu ant işte bu büyük önderlerin izinde son nefesimize kadar yürümektir”

Törende konuşan T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinden yürüyen Dr. Küçük ve Denktaş’a işaret ederek, “Bizim bir andımız var, bu ant işte bu büyük önderlerin izinde son nefesimize kadar yürümektir” dedi.

Bugün bağımsız, egemen ve milli bir devlet olan KKTC’nin demokrasisinin en önemli kurumu olan parlamento önünde 3 liderin büstünü açma töreninde bulunmanın kendisi için bulunmaz bir onur olduğunu ifade eden Feyzioğlu, şüphesiz T.C. ve KKTC’nin ilelebet ve el ele payidar kalacağını vurguladı.

Feyzioğlu sözlerini “Selam olsun Mehmetçiğe, selam olsun Mücahide, selam olsun TMT ruhuna” diyerek tamamladı.

-Meclis Başkanı Töre: “Liderlerimizi ve aziz şehitlerimizi unutursak geleceğimiz yine karanlığa döner”

Konuşmasına “KKTC bizim hiç şüphesiz milli devletimizdir ama bu milli devlete gelene kadar çok büyük zorluklar yaşadık” diyerek başlayan Töre, milli mücadele tarihine işaret etti.

Bu süreçte Kıbrıs Türk halkının içinden çok önemli liderler çıktığını dile getiren Töre, bunlardan ilkinin Dr. Fazıl Küçük olduğunu kaydetti.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs davasını anlatmak için Anadolu’nun ilçelerine ve illerine giderek Kıbrıs’ta ENOSİS’in gerçekleşebileceğini, Kıbrıs’ın Girit olabileceğini anlattığını söyleyen Töre, bu çabalar sonucunda Kıbrıs davasının milli bir dava olarak benimsendiğini anlattı.

Küçük’ün yol arkadaşı olan Denktaş’ın ise savcılık görevinden ayrılarak kendisini Kıbrıs Türk halkına adadığını belirten Töre, Türkiye’de Kıbrıs davasına el atılmasıyla kâbus dolu günlerin geride kaldığını dile getirdi.

Büyük bir mücadeleden sonra Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayının garantör asker olarak Kıbrıs’a geldiğini kaydeden Töre, o zaman Fatin Rüştü Zorlu’nun Denktaş’a “İstediğin oldu, Türk askeri Kıbrıs’a gelecek ama bir de üzüntüm vardır 650 Türk askeri 950 Yunan askeri gelecek” demesi üzerine Denktaş’ın “Bir Türk askeri adaya gelse o bize yeter, direnişimize can verir” dediğini anımsattı.

Mücadele yıllarından bahseden Töre, Atarük’ün “Kıbrıs’a dikkat ediniz, düşman eline geçmesin” dediğini vurguladı.

“Can verdik kan verdik bu topraklara” diyen Töre, “liderlerimizi ve aziz şehitlerimizi unutursak geleceğimiz yine karanlığa döner” ifadelerini kullandı.