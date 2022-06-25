Meclis Başkanı Töre, yangın bölgesini inceledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yangın bölgesini ziyaret ederek, Mersinlik köyünde yaşayan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Orman Dairesi yetkililerinden bilgiler aldı, basına açıklama yaptı.

Töre, yüzlerce yılda yetişen dev ağaçlar ile birlikte genç fidanların da yandığını görmekten büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Töre, buraların tekrar orman haline gelmesinin uzun bir süre alacağını, ormanın kendi kendini tohumlayarak yeşermesini bir veya iki yıl beklemek gerektiğini, ancak daha sonra iklime uygun olarak ağaç dikimine geçilmesi gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda, ülkede çam ağırlıklı ormanlaştırmanın artık geride kalması gerekliliğini, yangına dayanıklı daha erken gelişebilen ağaç türlerini seçmenin önemini vurgulayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, “hiçbir şeyin bizleri teselli edemeyeceğini ama yine de hayatın devam ettiğini” belirtti.

Töre, “Bu yeşillenme yine meydana gelecektir. Dallar ve gövdeler yanmıştır; ama toprağın altına ne kadar sirayet etti, kendi kendine filiz atar mı göreceğiz; ondan sonra da hepimiz el birliğiyle buraları yeniden yeşillendireceğiz” dedi.

Töre, dört gün boyunca yangın söndürme çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara ve katkı koyan sivil halktan tüm gönüllere de ayrıca teşekkür etti. “Anavatan Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İngiliz Üsleri ve İsrail’den gönderilen uçak ve helikopterler için de teşekkür ediyoruz” diye konuşan Töre, “Dayanışma böyle felaket zamanlarında tüm insanlık adına bir şarttır. Bu dayanışma sayesinde yangının yayılmasının büyük ölçüde önüne geçilmiştir” dedi. Töre, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a da yangın boyunca ortaya koyduğu olağanüstü çabalarından dolayı ayrıca teşekkürlerini iletti.

Zorlu Töre, bu yangından sonra alınması gereken birçok ders olduğunu da vurguladı. Yangınlara, yangınlardan önce hazırlanılması gerektiğini belirten Töre, Orman Dairesi’nin bünyesinde birçok ekipman ve makine bulunduğunu ancak bunları kullanabilecek personel eksikliği bulunduğunu aktardı.

Töre, eski bir Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak şunları aktardı:

“Orman Dairesi’nde on iki ay boyunca sürekli çalışacak personel olması lazımdır. Sadece altı aylığına yangın işçisi olması doğru değildir. Kış aylarında da bu kişilerin Orman Dairesi bünyesinde çalışarak olası yangınlara müdahale için her daim hazırda olmaları gerekir”.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, sözlerini tüm KKTC’ye geçmiş olsun dileyerek, yeniden yurdumuzu yeşillendireceğimize olan inancını vurgulayarak “Dilerim Allah milletimize böyle bir acı daha yaşatmasın. Başaracağımıza inanıyorum” diyerek sonlandırdı.