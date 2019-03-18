Meclis Genel Kuruluda ilk olarak sunuşlara yer verildi.

İlk olarak Başbakanlığın, Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Ateşli Silahlar Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İvediliği talep edilen yasa tasarısında yapılmak istenen değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

Baybars, değişikliğin ateşli silahlara ilişkin müsabakalarda kullanılan silahların uluslararası standartlarda olmasına ilişkin olduğunu ifade etti.

Baybars, düzenlemenin sadece spor maksatlı olduğuna işaret etti ve nisan ayındaki müsabakaya yetişmesi için ivedilik talep edildiğini belirtti.

UBP milletvekili Hasan Taçoy da söz alarak, federasyonun talebi olarak spor amaçlı silahlara ilişkin yapılacak düzenlemeye olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Taçoy, ateşli silahların birçok ülkede terör amaçlı kullanılabildiğine işaret ederek, Yeni Zellanda’da ABD yaşan olaylara atıfta bulundu, bu konuda gerekli tedbirlerin ülkede de alınmasının önemini vurguladı.

İvedilik tezkeresi oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurulda başkanlığın genel kurula sunuş bölümünde Girne - Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları ile İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığının komiteye yeni ek süre verilmesine ilişkin tezkeresi de milletvekilleri tarafından oybirliği ile onaylandı.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları, bazı yasa tasarılarının genel kurulda üçüncü görüşmelerinin yapılmasına ilişkin tezkerelerinin kabul edilmesiyle tamamlandı.