Meclis'in yarınki birleşimine ziyaretçi ve basın mensubu alınmayacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın çağrısıyla, yarın (19 Mart Perşembe) Saat 11'de olağanüstü toplanacak.

Toplantının gündeminde "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi" konusu olacak.

Ülke çapında korona virüsüne karşı mücadele kapsamında birleşimin yapılacağı gün sınırlı sayıda personel görevli olacak.

Yine birleşim günü, Meclis Başkanlığınca alınan karar uyarınca Milletvekilleri haricinde Meclis'e sivil ziyaretçi ve basın mensubu alınmayacak.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Basın mensupları ve halkımız, Meclis yayınını BRT ve Meclis Sosyal Medya sayfasından canlı olarak takip edebilecektir.Basın Mensuplarına gerekli video ve fotoğraf servisi Meclis Başkanlığı basın bürosu tarafından sağlanacaktır."