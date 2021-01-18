Meclis'in yeni Başkanı Sennaroğlu

Meclis'in yeni Başkanı Sennaroğlu
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçimi bugün tekrarlandı.

Meclis Başkanlığı’na tek aday olarak gösterilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Önder Sennaroğlu, 26 kabul 20 ret 2 çekimser oy alarak Meclis başkanlığı'na seçildi.

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ÖNDER SENNAROĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ

1957 yılında Büyük Konuk köyünde doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde UBP’den İskele Milletvekili olarak seçildi.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde CTP-BG’den İskele Milletvekili seçildi.

25 Eylül 2006’da oluşturulan CTP-BG - ÖRP koalisyon hükümetinde Tarım Bakanı olarak görev aldı.

19 Nisan 2009 ve 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde CTP-BG’den İskele Milletvekili seçildi.

31 Ağustos 2013 tarihinde kurulan CTP-BG  DP koalisyon hükümetinde Gıda Tarım ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.

15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan CTP-UBP koalisyon hükümetinde Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP İskele Milletvekili Seçildi.

İngilizce ve Rumca bilir.

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