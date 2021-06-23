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Meclis toplanacak
Kıbrıs
23 Haziran 2021 Çarşamba 11:31
Kıbrıs Genç Tv
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Saat 10.00'da yapılacak toplantıda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek. Toplantının gündeminde yazılı ve sözlü sorular da var.
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