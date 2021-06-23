Meclis toplanacak

Meclis toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. 
Saat 10.00'da yapılacak toplantıda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek. Toplantının gündeminde yazılı ve sözlü sorular da var.

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