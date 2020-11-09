Mehmet Harmancı da “Demokrasi ve İrade” yürüyüşüne katılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Demokrasi ve İrade Platformu’nun yarın Lefkoşa’da gerçekleştireceği “Demokrasi ve İrade” yürüyüşüne katılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yürüyüşe katılacağını duyuran Harmancı, son 2 aydır baskının her türlüsünü gördüğünü söyleyerek, “Baskı ve müdahalelerin yol açtığı yıkım o kadar derin ki enerjimizi ve siyasal öfkemizi dönüştürücü bir güce çevirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Herkese günaydın. Son 2 aydır baskının her türlüsünü görmüş ve bunu iliklerine kadar hissetmiş bir siyasetin neferi olarak elbette demokrasi ve irade yürüyüşünde olacağım.

Baskı ve müdahalelerin yol açtığı yıkım o kadar derin ki enerjimizi ve siyasal öfkemizi dönüştürücü bir güce çevirmek zorundayız.

Katılırken bazı uyarılarımı da dile getirmek gerekliliğini hissediyorum.

Hareketin bugüne kadar bu müdahaleleri görüp susanları, stratejik ilişki diyerek kafasını kuma gömenleri, şimdi zamanı değil diyenleri, siz müdahaleyi çağırdınız diyenleri aklayacak bir noktaya gelmemesini temenni ederim.”