“Meme Kanserinin Farkındayım” semineri Gazimağusa’da yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Antik Mağusa Vakfı iş birliğiyle “Meme Kanserinin Farkındayım” konulu seminer yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre meme kanserine karşı farkındalığın artması amacıyla düzenlenen seminer, dün Magusa Gelişim Akademisi’nde yapıldı. Seminer ayrıca, yarın, saat 18:00’de Beyarmudu Sosyal Tesislerinde de gerçekleştirilecek.

Seminerde, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dilek Karaoğlan “Meme Kanseri Farkındalığı”, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan “Kanserin Oluşum ve Önlenmesinde Beslenmenin Rolü” ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Uzm. Fzt. Ferdiye Zabit “Meme Kanseri Tedavisinde Fiziksel Egzersiz” ve “Lenfödeme Yönelik Yaklaşımlar” konularında sunumlar yaptı.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, ekim ayının meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak anıldığını ve bu ay farkındalık yaratmak adına birçok etkinliğin yapıldığını belirterek, üniversitelerin görevlerinin sadece eğitim vermek ve öğrenci yetiştirmek olmadığını, bunun yanı sıra toplum sağlığına da katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Canaltay, Vakıf olarak her yıl ekim ayında, meme kanserine yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyerek toplumdaki tüm kadınların bu konu ile farkındalık sahibi olmalarını amaçladıklarını belirterek, bu konuda üniversitelerle iş birliğinin ve erken tanının önemli olduğunu aktardı.