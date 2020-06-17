Memur Sen'den eyleme destek

Memur-Sen, yarın KAMUSEN, Hemşire ve Ebeler Sendikası ve KTAMS’ın Cengiz Topel Hastanesinde yapacakları greve, tam destek verdiğini duyurdu.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, nakil tüzüğüne uyularak, personel eksikliğinin giderilmesini talep eden eylemin haklı olduğunu belirterek, KKTC’nin Batı bölgesinin tek sağlık merkezi olan Cengiz Topel Hastanesinin, tam teşekkülü hale getirilerek bölge halkına hizmet vermesinin, bölge halkının talep ve beklentisi olduğunu ifade etti.

Manga, “Cengiz Topel Hastanesi, süratle II. Basamak hekimlik hizmeti verebilecek düzeye getirilmelidir” dedi.