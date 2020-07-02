Memur Sen'den pandemi hastanesi çağrısı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), ivedilikle pandemi hastanesinin devreye konulması ve personelle ekipman eksikliklerinin giderilmesi çağrısı yaptı.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde, Kıbrıs Türk halkının tüm kesimleriyle üzerine düşen fedakârlıkları fazlasıyla yaptığını kaydetti.

Manga, bu süreçte, risk altında görev ifa eden tüm sağlık personeline şükran ve minnet duygularını ifade ederek, açılım sürecinin başlamasıyla, toplumsal endişenin devam ettiğini ve bulaşın yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade tti.

Manga, “Sağlık servislerimizin, ekip ve ekipman açısından, bulaş ihtimali karşısında hazır olmadığı açık ve nettir. Bu ötelenemez acı gerçek için hükümeti, ivedi şekilde pandemi hastanesini devreye koymaya, personel ve ekipman eksikliklerini gidermeye çağırıyoruz. Önce halkımızın sağlığı diyoruz” ifadelerini kullandı.