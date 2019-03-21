Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği heyetiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Lefkoşa Sosyal Komite üyeleri, aynı zamanda KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin onursal Başkanı da olan Meral Akıncı’yla, Derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, izcilik konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği İkinci Başkanı Semra Bozer’le birlikte, Lefkoşa Sosyal Komite Başkanı Birsen Şemsettin, üyeler Serap Buba, Nezire Eker, Canev Damdelen ile Sertaç Zengi katıldı.