Merhum Başbakan Osman Örek ölümünün 24. yılında törenle anıldı

Merhum Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek, 24’üncü ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Devlet Mezarlığındaki kabri başında anıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkân, Osman Örek’in ailesi ve sevenleri katıldı.

-Tatar: “Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir isim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osman Örek’in 24. vefat yıldönümünde onu anmak için toplanıldığını, Örek'in Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir isim olduğunu belirtti.

Osman Örek’in 1960 Kuruluş Anlaşmaları öncesinde Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Riaf Denktaş liderliğinde ve onların dava arkadaşlarıyla birlikte genç bir hukukçu olarak mücadelenin içinde yerini aldığını söyleyen Tatar, Örek ile erken yaşlarda Kıbrıs konuyla ilgili sohbetler ettiğini belirtti.

Siyasete duyduğu ilginin o yıllarda başladığını anlatan Tatar, “Osman Örek ile bu konuları konuşmuş bir kişi olarak şu anda sizlerle Cumhurbaşkanı olarak seslenmenin gururu içindeyim” dedi.

“Kendisi ile Püsküllü’de denizde yüzerdik. İçerlere açılırdık ve bana Kıbrıs meselesini anlatırdı” diyen Tatar, bu konuşmalarda Osman Örek’in kendisine Makarios'un hiçbir zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’ne inanmadığını söylediğini aktardı.

Tatar, Makarios’un aklında İngiltere’nin adadan ayrılmasının ardından ENOSİS’i gerçekleştirmek için mücadele yürütmenin bulunduğunu fakat Türkiye’nin etkin müdahalesiyle Menderes ve Zorlu’nun etkin girişimleriyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu söyledi.

Bu noktada Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve hukukçu olarak Osman Örek’in büyük katkıları bulunduğunu söyleyen Tatar, 1960 anlaşmasının en büyük başarısının; Türkiye’nin garantörlüğü ve tek taraflı müdahale hakkı, Kıbrıslı Türklerin kurucu ortak olarak anlaşmada yer almasının olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uzun ömürlü olmadığını Rumların saldırıları ve ardından yaşananlarla yıkıldığını dile getiren Tatar, şu anda yürütülen egemen eşitlik, eşit uluslararası statü siyasetinin temelinin 1960 anlaşmalarından kaynaklandığını söyledi.

“Onların hizmetleri ve katkıları hiçbir zaman unutulmayacaktır” diyen Tatar,, bugün KKTC’de barış, güven ve huzur içindeki yaşam varsa bunun, o zamanın dava insanlarının, liderlerinin öngörüsü ve Türkiye ile iyi ilişkiler, Türkiye’yi ikna etmeleri, Türkiye’nin etkin müdahalesi ve sağlanan anlaşmalarla mümkün olduğunu belirtti.

Tatar, “Bugün tüm dünyaya haykırıyoruz Kıbrıs’ta iki ayrı eşit halk vardır. Bu halkların pozisyonu belli bu halkların kendi kendilerini yönetme beklentileri ve self determinasyon hakkı ve dolayısıyla eşitlik temelinde bir anlaşma olacaksa mutlak surette bu egemen eşitlik temelinde olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Osman Örek’in eşi Neriman Örek’in de her zaman eşini destekleyen bir insan olduğunu dile getiren Tatar, Osman ve Neriman Örek’i rahmetle andı.

-Örek

Osman Örek’in kızı Yeşim Örek konuşmasına “İçinden geçtiğimiz zor günlerde, öncelikle asrın felaketi diye adlandırılan depremde aramızdan zamansız ayrılan melekler takımına ve tüm hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dilerim” diyerek başladı.

Kıbrıs Türk halkının mücadeleci ve davaların insanı olduğunu, hakkını aramaktan asla vazgeçmediğini dile getiren Örek, birlik ve beraberlik içinde tek yürek olduğu zaman gücünün daha da büyüdüğünü ve daha da güçlendiğini kaydetti.

Örek, “Mili mücadele yıllarında var olmamızı sağlayan, hayatlarını haklarımızı korumaya adayan liderlerimiz; Dr. Fazıl Küçük,Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek ile tüm dava arkadaşlarının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Gün yeniden birlik, beraberlik ve tek yürek olma zamanıdır” dedi.