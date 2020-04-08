Merkezi Cezaevi’nde maske üretimi

Merkezi Cezaevi’ndeki tutuklu ve mahkumlar koronavirüs salgınına karşı maske üretiyor.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “İçinden geçtiğimiz zor dönemde toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri de Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklu insanlarımız tarafından ortaya konmaktadır. Tutuklu ve mahkumlarımız, halkımızın en önemli ihtiyaçlardan biri olan koruyucu maske sıkıntısının aşılması için cezaevi atölyelerimizde gönüllü olarak emeklerini ortaya koyarak, koruyucu maske üretimine başlamışlardır” dedi.

Baybars, Bakanlığın bünyesinde üretilen bu maskelerin, talep eden kurumlara, belediyelere ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacağını belirtti.

Bakan Baybars, “koronavirüse karşı verilen mücadelede, aldıkları sorumluluk, ortaya koydukları dayanışma ruhu ve emekleri için cezaevindeki tüm insanlarımıza şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ederim.” İfadesini kullandı.