Metehan - Alayköy Çevre yolunun bir bölümü kapalı olacak

Metehan - Alayköy Çevre yolunun bir bölümü kapalı olacak
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Lefkoşa’da yarın bisiklet yarışı nedeniyle Metehan - Alayköy Çevre yolunun bir bölümü 10.00-14.00 arası araç trafiğine kapatılacak

Polisten yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Metehan - Alayköy Çevre yolu üzerinde düzenelencek olan Okullar Arası Bisiklet Yarışı kapsamında; Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi ile Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerindeki  Gönyeli Ağıllar Çemberi arasındaki yol, 10:00 - 14:00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Yarışların devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yol üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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