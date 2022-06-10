Meteoroloji Dairesi: “Deprem,Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 56 kilometre uzaklıkta meydana geldi”

Meteoroloji Dairesi, bu sabahki depremin Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 56 kilometre uzaklıkta 4,9 şiddetinde olduğunu duyurdu.

Açıklamada, bu sabah saat 04.40’ta Meteoroloji Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 56 kilometre uzaklıkta orta şiddette meydana gelen depremin Richter ölçeğine göre 4,9 olarak ölçüldüğü belirtildi.

Yapılan ilk değerlendirmede depremin merkez üssünün 34.81 kuzey ve 33.92 doğu koordinatlarında, yaklaşık 30 kilometre derinlikte Larnaka açıklarında (deniz) meydana geldiği kaydedildi.