banner22

Meteoroloji, kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji, kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
banner30

Meteoroloji Dairesi bu gece yarısından Cumartesi saat  10.00’a kadar olan süre için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Konuyla ilgili Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara  (su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar vb) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.” denildi.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Başbakanlık bütçesi komitede onaylandı
Başbakanlık bütçesi komitede onaylandı
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿