Mevlevi atış alanında havan atışları yapılacak

Mevlevi atış alanında havan atışları yapılacak

Mevlevi atış alanında yapılacak havan atışları nedeniyle 17 Aralık’tan başlayarak 30 Aralık akşamına kadar bölge girişlere kapalı olacak.

Konuyla ilgili Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu tarihlerde 07.00- 21.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından, aşağıda belirtilen bölgelere girilmemesi gerekiyor:

“Batıda: Yuvacık Köyü’nün 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı’nın 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu. Doğuda: Tutukçu T. Gürkan Burnu Hattının batısı. Güneyde: Yuvacık Köyü’nün 500 metre Güneydoğusu- Soğan T. 500 metre doğusu hattının kuzeyi. Kuzeyde: Kalkanlı’nın 700 metre doğusu - Gürkan Burnu Hattının kuzeyi”

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