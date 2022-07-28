“Milletvekiline 24 bin 500 TL, işçiye 2 bin 884 TL artış. Bu gidin ölün demektir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, asgari ücret tespit komisyonunun yeni asgari ücreti net 8 bin 600 TL olarak belirlemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Beklendiği gibi hükümet ve işveren takımı iş birliği yaparak, ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürdükleri özel sektör çalışanlarına sefalet ücretini uygun görmüştür “ diyen İzzet İzcan, “ Bir milletvekiline 24 bin 500 TL artışı uygun gören egemen kesim, emekçilere 2 bin 884 TL artış vererek, gidin ölün demiştir “ dedi.

“Bu ne biçim sosyal devlet anlayışıdır “ diye soran İzzet İzcan, “ İstense küçük esnafa güçlü sigorta ve ihtiyat sandığı desteği verilebilir ve çok daha uygun asgari ücret belirlenebilirdi “ dedi.

İzcan yaptığı açıklamada, “yabancı sermayeye kucak açan, kayıt dışı ekonomiye göz yuman, zenginden vergi almayan sermaye yanlısı UBP koalisyon hükümetinin başka türlü davranmasının beklenmeyeceğini” savunarak, ‘hükümet bizim işimiz’ diyen emek düşmanı partileri tanıma çağrısında bulundu.