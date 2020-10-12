"Mücadelemiz memleket için sürmeye devam edecek"

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya hesabından açıklama yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Şahiner şunları aktardı:

"Halkımız demokrasinin gereğini yerine getirmek için sandık başına giderek 11 Ekim günü oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getiren tüm yurttaşlarımıza iradesini sandığa yansıttığı için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan Ulusal Birlik Partisi Adayı Sn. Ersin Tatar’ı ve Bağımsız Aday Mustafa Akıncı’yı tebrik eder, 18 Ekim’de yapılacak ikinci turda başarılar dilerim.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Başkanımız Tufan Erhurman ile bu yolu yürümek bizim için bir onurdu. Halk bu kararı verdi, biz de halkımızın kararına saygı gösteriyoruz. Bizim için halkımızın takdiri herşeyden önce gelir. Şüphesiz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak elde ettiğimiz sonuçtan çıkaracak derslerimiz vardır. Ben kendi adıma çalışmalarıma burada nokta koymuyorum. Partimize inanıp destek veren seçmenimizin sorumluluğunu taşıyacağım. Bizim tek sevdamız memleketimizdir. Propoganda sürecinde adayımız Tufan Erhürman’ın dediği gibi, adanın en doğusundan en batısına, yediden yetmişe bu memleket için ‘’ biz ‘’ olmaya ve bu memlekete sahip çıkmaya devam edeceğiz.. Bu nedenle sandığa gidip oy veren, Meclis’in tatile girmesiyle Temmuz ayından itibaren yaptığımız her seçim ziyaretinde bizlere gönüllerini ve evlerini açıp tebessümlerini eksik etmeyen tüm halkımıza, telefon ve sosyal medya aracılığıyla rahatızlık verdigimiz vatandaslarımıza, seçim çalışmalarında bizleri yalnız bırakmayan tüm partililerimize ve ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Birlik ve Mücadelemiz bu memleket için sürmeye hep devam edecek.."