Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencileri Meclis’i ziyaret etti

Girne Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Cengiz Ratip Kütüphanesinde öğrencilere bilgiler verildi, daha sonra Genel Kurul salonuna geçildi ve burada öğrencilere Meclis Yasama Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz tarafından Meclis’in işleyişi anlatıldı.

Genel Kurul salonunda daha sonra öğrenciler tarafından andımız ve şiirler okundu.

Salonda öğrenciler ile bir araya gelen ve onlara hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin simgesinin Meclis olduğuna işaret ederek, egemenliğe her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Farklı coğrafyalarda yaşansa bile hepimizin Türk milletinin insanları olduğumuzu vurgulayan Töre, Türk milletine mensup olmaktan şeref duyduklarını söyledi.

Okulun adının verildiği eski Başbakan Mustafa Çağatay’ı da rahmet ile anan Töre, öğrencilerden her zaman tarihi iyi bilmelerini ve Cumhuriyete sahip çıkmalarını istedi.