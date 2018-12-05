Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa / Kermiya Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi, No:24 Kiler Çaprazı, Zephyr Cafe yolu Metehan

0392 223 34 83

Lefkoşa / Necatibey Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:9/7

0392 228 14 78

Girne / Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

0392 815 70 75

Girne / Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 38 42

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi  No:121

0392 714 46 40

Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi

Ziya Gökalp Caddesi, No: 34 Belça Yolu, Göçmen Petrol istasyonu karşısı

0392 366 39 15

Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi

The European Hotel Sema karşısı Adaş Bebe yanı

0392 366 03 53

İskele / Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi

0392 371 2856

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