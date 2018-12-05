Nöbetçi Eczaneler

Lefkoşa / Kermiya Eczanesi
Kemal Şemiler Caddesi, No:24 Kiler Çaprazı, Zephyr Cafe yolu Metehan
0392 223 34 83
Lefkoşa / Necatibey Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:9/7
0392 228 14 78
Girne / Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
0392 815 70 75
Girne / Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 38 42
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi No:121
0392 714 46 40
Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi
Ziya Gökalp Caddesi, No: 34 Belça Yolu, Göçmen Petrol istasyonu karşısı
0392 366 39 15
Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi
The European Hotel Sema karşısı Adaş Bebe yanı
0392 366 03 53
İskele / Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi
0392 371 2856