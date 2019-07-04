Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / İmge Eczanesi

Yaman Bey Sok. No: 8 Göçmenköy Şht. Yalçın İlkokulu karşısı

0392 223 59 51

Lefkoşa / Yenikent Eczanesi

Evren Paşa Caddesi, Yenikent

0392 223 93 78

Girne / Pınar Keklik Eczanesi

Alsancak Lemar karşısı, Tekno Gold yanı Alsancak

0533 857 54 94

Girne / Rızkı Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:3, Foto Berkant yanı

0392 815 34 96

Güzelyurt / İncirli Eczanesi

Büyük Ada Sokak, No:22

0392 714 28 74

Mağusa / Güloğlu Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı, Alasya Park Sitesi Dükkan: 4

0392 365 38 68

Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi

Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı City Mall yolu

0392 365 42 40

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

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