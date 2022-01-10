Nurel: “Yabancılara arazi değil konut satmalıyız”

Demokrat Parti Girne Milletvekili Adayı Redif Nurel yabancıları arazi satışlarına değil konut satışlarına yönlendirmemiz gerekir dedi.
Nurel, bir dönüm arazi üzerine ilerde 20-50 hatta 100 tane daire yapılabileceğini öne sürdü.
Nurel sözlerini şöyle sürdürdü:
KAT İRTİFAKI YASASINI HAYATA GEÇİRMEMİZ LAZIM
Nurel, kat irtifakı yasasını hayata geçirdikten sonra bankalarla ve sigorta şirketleriyle birlikte hayata geçirilip insanların çok daha kolay ev alabilmesini ve daha topraktayken insanların taksitlerini ödeyebilmelerini sağlamalıyız diye konuştu.
Nurel sözlerini şu şekilde tamamladı;
“Kat irtifakı yasası ile ilgili yasa geçti ama maalesef bütünlüklü olmadı. Kat irtifakı yasasını öyle bir hayata geçirmemiz lazım ki daha topraktayken arazinin koçanları ayrı ayrı çıkması gerekir. Müteahhitler Birliği olarak bankaları ve yatırımı garanti altına alacak, hem de sigortalayabileceğimiz bir sistem öngörüyoruz. Dolayısıyla bunların da hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizde inşaat sektörünün önü açılır. Hem insanlar kolay ev sahibi olabilirler hem de satışlar daha kolay olabilir. Bu sayede de şirketlerimizin yükü üzerinden kalkar. Alıcıların üzerine yayılır. Bankalar da riski yayar. Biz mortgage yasasını da geçirmeliyiz bankalarımız buna hazır düşük faizli uzun vadeli 20 yıllık krediler sağlanabilir hatta yabancılara dahi bu uygulama yapılabilir. İnşaat sektörü turzim ve yüksek öğretim gibi lokomotif sektörlerimizden biridir. Kısa vadede bu 3 sektörden elde edilecek gelirlerle derhal üretime geçmeliyiz”