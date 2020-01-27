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O artık Kıbrıs Genç Tv'de...

O artık Kıbrıs Genç Tv'de...
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Ülkemizin sevilen ses sanatçılarından Bikem Tunar, artık Kıbrıs Genç'de...

Büyüleyici sesi ve güzelliği ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan ülkemizin sevilen sesi Bikem Tunar, Kıbrıs Genç Tv ekanlarında yepyeni bir projeyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, Bikem Tunar'ın Kıbrıs Genç Tv ailesine katılmasıyla daha da güçlü olduklarını belirterek "En iyilerin arasında yerini aldı" dedi.

Bikem Tunar ise Kıbrıs Genç Tv izleyicisi ile buluşacak olmasından duyduğu heyecanı dile getirerek, güzel bir projeyle ekranlarda olacaklarını dile getirdi.

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