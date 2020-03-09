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Oda, salgına karşı yeterli gıda stoğu olup olmadığını sorguladı

Oda, salgına karşı yeterli gıda stoğu olup olmadığını sorguladı
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Ziraat Mühendisleri Odası, ülkede olası bir koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeterli gıda stoğu olup olmadığının yetkililerce açıklanmasını istedi. Oda, en azından altı aylık temel gıda stoğu olması gerektiğini kaydederek Sağlık, Ekonomi ve Tarım Bakanlıkları ile ilgili sivil toplum örgütleri ve meslek odalarından oluşan bir izleme komitesinin faaliyete geçmesinin şart olduğu görüşünü belirtti.

Oda Başkanı Erkut Uluçam yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle gelişmiş ülkelerde dahi market raflarında gıda ürünlerinin tükendiğini belirterek KKTC’deki önlemleri sorguladı.

Uluçam, “Gerek muhalefet gerekse hükümet yetkililerinde bu konuda hiçbir açıklama olmaması, iktidar ve muhalefet siyasi partilerinin topyekün cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanması böylesine büyük bir sorunu göz ardı etmelerini gerektirmez” ifadelerini kullandı.

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