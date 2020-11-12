Ödeme yapmadan market dışına çıkararak hırsızlık yaptılar

Demrihan’da 6 Kasım’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkete müşteri olarak giden M.Ö.(E-24) ve H.Ö.’nün (E-27) market içerisinden toplam değerleri 342 bin 69 TL olan muhtelif markalarda çatal, bıçak ve kaşıkları alarak ödeme yapmadan market dışına çıkararak hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, çalınan eşyalar tasarruflarında bulunarak emare olarak alındı.