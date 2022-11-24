Öğretmenler günü için mesajlar

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, öğretmenlerin yetiştirdiği her bir öğrencinin geleceğe atılan birer imza olduğunu vurgulayarak, “Gelecek sizlerin elindedir ve gelecek sizlersiniz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, “24 Kasım Öğretmenler Günü” nedeniyle mesaj yayımladı. Öğretmenlerin, ülkeyi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocukları her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensupları olduğunu kaydeden Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Bir toplumun aydınlık geleceğini eğitimle inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini, saygı ve sevgi içerisinde sabırla işleyen en büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir. Hayatımızda başarılı olduğumuz her alanda öğretmenlerimizin emeği vardır.”

-“Bizler siz değerli öğretmenlerin eseriyiz”

Milli birlik ve beraberliğin teminatının öğretmenler olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, ülkenin kalkınmasının eğitimden geçtiğine inancının sonsuz olduğunu vurguladı. “Bu eğitimi veren de siz değerli öğretmenlerimizsiniz” diyen Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatük’ün dediği gibi; ‘Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ Bizler siz değerli öğretmenlerin eseriyiz. Yetiştirdiğiniz her bir öğrenci geleceğe attığınız birer imzadır. Gelecek sizlerin elindedir ve gelecek sizlersiniz.”

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri saygı, minnet ve rahmetle anan Fikri Ataoğlu, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

ÖZTÜRK

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler mesajında, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin aydınlık gücü öğretmenlerimizin üzerimizdeki emekleri hiçbir şekilde ölçülemez. Kıbrıs Türk öğretmenleri, tarih boyunca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığından, onun devrimlerinden ve işaret ettiği ilim, irfan yolundan asla ayrılmamışlardır. Öğretmenler, toplumların çağdaşlık seviyelerinin, üretkenliklerinin ve gelişmişlik düzeylerinin de aynasıdırlar.

Kıbrıs Türkü’nün geçmişten günümüze kat ettiği gelişmeler, eğitim seviyesi ve demokratik kültürün yerleşmesinde öğretmenlerimizin emekleri çok kıymetlidir. Kıbrıs Türk halkı, çok zor günlerden geçerek, çok önemli mücadeleler vererek bugünlere gelmiştir. Bu zorlu mücadelelerde toplumun münevverleri olan öğretmenlerimizin fedakârlıkları, çalışkanlıkları ve ilim yolundan asla ayrılmamaları sayesinde bugün dünden çok daha iyi bir noktadayız.”

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 24Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Ertuğruloğlu mesajında "Ülkemizin geleceği nesilleri yarınlara hazırlayan tüm fedakar öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arıklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanı bilgi ve irfanla donatıp yetişmesini sağlayan öğretmenler, toplumları her zaman ayakta tutan kişiler olurken, icra ettikleri meslek önemini ve saygınlığını hiçbir zaman yitirmemiştir. Aile kadar değerli olan öğretmenlerimiz; sanat, bilim ve kültür alanlarında ülkemizin şekillenmesinde ve kalkınmasında her zaman lider olurken, yurt savunmasında da en ön saflarda yer almış, şehitler vermiştir.

Öğretmenler, ülkenin geleceği olan yeni nesilleri yetiştirip gençlerimizi hayata hazırlarken, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, çok özel ve yüce bir hizmet sunmaktadır. Öğretmenlik, sevgi ve fedakarlık üzerine kurulan, aynı zamanda ağır sorumluluk gerektiren bir meslektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere olmak üzere, ebediyete intikal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, onun açtığı eğitim yolundan giderek eğitim ışığını yeni nesillere taşıyan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyor, onlara sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.”

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, "Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir” dedi.

Taçoy, 24 Kasım Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Taçoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. İnsanlığın temel değerlerini kazanmış, demokrasiyi özümsemiş, adalet duygusu gelişmiş ve vicdanlı bir neslin inşası için, mesleğine yüreğini koyan, öğrencilerinin yeteneklerini fark eden, onları önemseyen öğretmenlere her zaman ihtiyacımız vardır.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, yeni nesli Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitimcileri yetiştirecek, yeni nesil onların eseri olacaktır. Hayatımızda başarılı olduğumuz her alanda öğretmenlerimizin emeği vardır, olmaya da devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Özçınar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“24 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği özel bir gün…

Öğretmenlerimize armağan edilen bu özel günde, kendilerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Çocuklarımıza rehber olup, ilham vererek hayatta doğru adım atması için yol gösteren öğretmenler, çok kutsal bir meslek icra etmektedirler.

Gelecek nesli, emek, özveri sabır ve hoşgörü ile yetiştiren öğretmenlerimiz, her çocuğun hayatına dokunarak yön veren, kıymetli izler bırakarak yeteneklerini keşfetmesini sağlamaktadırlar.

Başta, Ulu Önder, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan öğretmenlerimizi rahmetle anarken, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlarım.”

GÜRCAFER

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cafer Gürcafer şunları kaydetti:

“Büyük Lider ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Cumhuriyet sizden ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller ister. Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır’ Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü candan kutlarım.”

ÇELER

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı, “Bu günlere gelmemizdeki en büyük emek öğretmenlerimizindir” dedi.

Gelecek nesillerin yetişmesinde ve topluma faydalı olmalarında öğretmenlerin büyük rolü olduğuna işaret eden Çeler şöyle devam etti:

“Öğretmenlerimizin ülkesini seven, çatışma ve kötü alışkanlıklardan uzak bireyler yetiştirmesinin yanında çağdaş, barışsever ve hoşgörülü bireyler yetiştireceğine olan inancım tamdır. Öğrencilerini büyük bir hassasiyetle ve fedakârlıkla yetiştiren, bugün artık emekli olmuş öğretmenlere sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler dilerim.

Başta eğitim hayatımda emeği olan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğretmenlerim, hocalarımın ve tüm öğretmenlerimizin, öğretmenler günü kutlu olsun. Bu günlere gelmemizdeki en büyük emek sizlerindir. İyi ki varsınız…”

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022, 12:34