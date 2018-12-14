Oğuz: "Yollar adeta şantiye halinde, vatandaş hizmet bekliyor"



UBP Milletvekili Dursun Oğuz da, ülke genelinde karayollarının şantiye konumunda olduğunu, mevcut yolların iyileştirme istediğini, vatandaşların hızlı bir şekilde hizmet beklediğini kaydetti.

Oğuz, balıkçı barınaklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, Gazimağusa Limanı’nda yolcu bölümünde iyileştirme yapılmasının gerekliliğine değindi. Oğuz, bakanlığın büyük bir bakanlık olduğunu, birçok yerde işten durdurmalar olduğunu, CAS’taki sıkıntıların sürdüğünü, Kıyı Emniyette işten durdurmalar olduğunu ifade ederek, denizlerinin öneminin arttığını vurguladı.

Oğuz, son yaşanan yoğun yağışların ülkede yaratığı zararlara karşı doğal afet ilan etmesi gerektiğini ifade ederek, devletin vatandaşına devlet olduğunu hissettirmesini istedi.